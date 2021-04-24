История ставшей главой поселения уборщицы из РФ попала в немецкие СМИ

Берлин, 24 апреля. Уборщица Марина Удгодская случайно стала главой Повалихинского сельского поселения Костромской области, за нее проголосовала большая часть жителей.

Новая глава поселения, дочь доярки и тракториста, не имеет высшего образования. В 30 лет она впервые устроилась на работу уборщицей в администрацию поселка. Сейчас она занимает кабинет, в котором убиралась на протяжении пяти лет, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Сижу в кабинете. Много лет тут убиралась. Стул удобный», — заявила Удгодская журналистам.

Она призналась, что не привыкла сидеть в кресле, поэтому использует стул. Работая уборщицей, женщина ежемесячно получала 3 тысячи рублей, сейчас ее зарплата в десять раз больше.

Выборы в поселке прошли в 2020 году, за бывшего главу проголосовали 48 жителей, а за Удгодскую, которая даже не проводила предвыборной кампании, — 87. Однако надежды населения на изменения не оправдались. Через полгода после выборов глава, мать двоих детей, призналась, что ей «не до политики».

Марина Удгодская ранее заявила, что не смогла отказаться от должности из-за людей, которые на нее рассчитывают. Женщина поставила перед собой цель построить запруду, где смогут купаться дети.