Роспотребнадзор призвал соблюдать санитарные правила на майских праздниках

Москва, 24 апреля. Дополнительные выходные дни в мае не станут угрозой распространения пандемии коронавируса, если российские граждане будут придерживаться антиковидных мер.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью ТАСС рассказал, что ведомство регулярно выпускает рекомендации для граждан о безопасном проведении майских праздников. В нынешних условиях необходимо придерживаться санитарных правил, предупредил он.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о непрерывных выходных днях в майские праздники. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.