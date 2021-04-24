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Роспотребнадзор призвал соблюдать санитарные правила на майских праздниках

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 00:36
Общество
Роспотребнадзор призвал соблюдать санитарные правила на майских праздниках
pixabay.com

Москва, 24 апреля. Дополнительные выходные дни в мае не станут угрозой распространения пандемии коронавируса, если российские граждане будут придерживаться антиковидных мер.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью ТАСС рассказал, что ведомство регулярно выпускает рекомендации для граждан о безопасном проведении майских праздников. В нынешних условиях необходимо придерживаться санитарных правил, предупредил он.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о непрерывных выходных днях в майские праздники. С такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

роспотребнадзор майские праздники коронавирус
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