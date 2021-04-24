Антипов рассказал о таинственной «судье-комиссаре» в деле MH17

Амстердам, 24 апреля. Судья, которую случайно упомянул нидерландский прокурор Манон Риддербекс в ходе слушания по делу MH17, выполняет особые функции, заявил независимый эксперт Юрий Антипов.

Гаагский окружной суд на прошлой неделе провел слушание по делу о крушении авиалайнера Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17. Во время него прокурор Манон Риддербекс случайно упомянула о некоем «судье-комиссаре». По словам нидерландского правоохранителя, этот судья играет главную роль в рассмотрении дела. Ее тайные постановления разрешили приложить к делу полученные от свидетелей СБУ данные без проведения каких-либо проверок.

Информация об этой женщине хранится в тайне. Однако голландское законодательство не запрещает распространение данной информации. Ситуацию прокомментировал независимый технический эксперт Юрий Антипов в интервью корреспонденту «ПолитРоссии».

Антипов заметил, что таинственная «судья-комиссар» выполняет особые функции, и по сути, работает инкогнито. По его словам, в Нидерландах такой комиссар называется «следственный судья», который наделен полномочиями в проведении дополнительных следственных действий.

«Да, судя по всему, это женщина, которая не афишируется в голландском суде. Фактически она работает инкогнито», — заявил Антипов.

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что суд никогда не раскроет правду о крушении МН17. По его словам, дело в том, что США до сих пор не предоставили суду спутниковые фото с места авиакатастрофы, хотя запрос был направлен дважды.