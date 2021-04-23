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Кострома может войти в список «Городов трудовой доблести»

Общество
Кострома может войти в список «Городов трудовой доблести»
pixabay.com

Кострома, 23 апреля. Ходатайство о присвоении Костроме звания «Город трудовой доблести» будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, передает пресс-служба администрации области.

В период Великой Отечественной войны все предприятия Костромы трудились в поддержку Советской армии. Составляющие пистолетов-пулеметов ППШ изготавливали заводы «Рабочий металлист» и имени Красина. Белье и сапоги для советских солдат делали на фабрике «Ременная тесьма» и «Х Октябрь».

Эксперты из Российской академии наук изучили архивные документы города. Они пришли к выводу, что Кострома достойна звания «Город трудовой доблести».

На подобное звание также претендует Пенза. Сейчас жителей призывают принять участие в сборе подписей за соответствующее присвоение.

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