Трупы двоих детей нашли во время тушения пожара в Башкирии

Ишимбай, 24 апреля. Тела четырех человек, в частности двоих несовершеннолетних, обнаружены в ходе ликвидации возгорания в частном доме на территории Республики Башкортостан.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы в 22:40 по московскому времени. Пожар произошел в здании по улице Гоголя. На место событий выехали спасатели. По прибытии они зафиксировали горение одноэтажного дома площадью пять на семь метров. Ликвидация огня зарегистрирована в 23:32. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

«В ходе тушения пожара обнаружено четверо погибших: мужчина, женщина и двое детей. К тушению пожара от МЧС России привлечено 25 человек и девять единиц техники», — сказано в заявлении ГУ МЧС России по региону.

Ранее спасатели боролись с огнем в одноэтажном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Пламя распространилось по площади в 63 квадратных метра.