Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 00:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:34
Политика
Словакия может обнародовать соглашение о «Спутнике V» без согласия России
00:33
Общество
Германия предложила Хакасии увеличить турпоток
00:21
Шоу-бизнес
Пугачева ужаснула фанатов темными пятнами на руках
00:20
Общество
История ставшей главой поселения уборщицы из РФ попала в немецкие СМИ
00:19
Общество
Роспотребнадзор призвал соблюдать санитарные правила на майских праздниках
00:09
Общество
Антипов рассказал о таинственной «судье-комиссаре» в деле MH17
00:08
Экономика
Российские банки предупредили о повышении процентов по кредитам
23:47
Общество
Кострома может войти в список «Городов трудовой доблести»
23:46
Происшествия
Трупы двоих детей нашли во время тушения пожара в Башкирии
23:41
Происшествия
Трех украинцев задержали в США за серию «голливудских» ограблений банков
23:39
Общество
Тетерева устроили брачные игры в Лапландском заповеднике
23:36
Спорт
УЕФА может отстранить четыре клуба Суперлиги от еврокубков
23:34
Политика
ЕК может изучить дело о причастности Байдена к отставке генпрокурора Украины
23:20
Общество
Исполнительный директор АТОР оценила стоимость пакетных туров в Египет
23:16
Общество
Юрист Владимирова объяснила разницу между нерабочими и выходными днями
23:10
Общество
Сотни педагогов со всей России планируют работать в школах Приамурья
23:02
Спорт
Российские хоккеисты крупно победили сборную Белоруссии в матче Еврочелленджа
23:00
Технологии
Компания Lenovo возобновила продажи смартфонов на российском рынке
23:00
Общество
ВОЗ: почти 900 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки
23:00
Общество
Топ-5 самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа
Все новости

Трех украинцев задержали в США за серию «голливудских» ограблений банков

Происшествия
Трех украинцев задержали в США за серию «голливудских» ограблений банков
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 23 апреля. Полиция Нью-Йорка задержала трех мужчин, имеющих гражданство США и Украины. Все они обвиняются в хищении 30 млн долларов из банковских ячеек.

Прокуратура США подозревает 52-летнего Алекса Левина, 56-летнего Вэла Купера (Валерий Кононенко) и 49-летнего Гарри Смита (Игорь Беркович) в ограблении банков в нескольких европейских странах. Их следы были выявлены на территории Украины, России, Молдавии, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Франции и Северной Македонии. Ограбления совершались в период с 2015 по 2019 годы и выглядели как в голливудских боевиках.

Подозреваемые взламывали системы безопасности банков и отмывали денежные средства через американские банки. Чаще всего жертвами злоумышленников становились кредитные организации со слабой системой безопасности. Они под видом клиентов арендовали банковскую ячейку, проникали в хранилище и фотографировали механизм замка. Затем преступники изготавливали копии ключей и вскрывали банковские ячейки.

В Узбекистане полиция задержала группу преступников из трех человек, которые ограбили квартиру под видом разносчиков пиццы. Мужчины обманули детей, которые находились дома без присмотра родителей, похитив из их квартиры 180 тысяч рублей.

сша ограбление украинцы
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 212596 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 121489 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 113263 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 65240 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 64229 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Происшествия / Трех украинцев задержали в США за серию «голливудских» ограблений банков
Рейтинг@Mail.ru