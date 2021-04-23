Трех украинцев задержали в США за серию «голливудских» ограблений банков

Нью-Йорк, 23 апреля. Полиция Нью-Йорка задержала трех мужчин, имеющих гражданство США и Украины. Все они обвиняются в хищении 30 млн долларов из банковских ячеек.

Прокуратура США подозревает 52-летнего Алекса Левина, 56-летнего Вэла Купера (Валерий Кононенко) и 49-летнего Гарри Смита (Игорь Беркович) в ограблении банков в нескольких европейских странах. Их следы были выявлены на территории Украины, России, Молдавии, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Франции и Северной Македонии. Ограбления совершались в период с 2015 по 2019 годы и выглядели как в голливудских боевиках.

Подозреваемые взламывали системы безопасности банков и отмывали денежные средства через американские банки. Чаще всего жертвами злоумышленников становились кредитные организации со слабой системой безопасности. Они под видом клиентов арендовали банковскую ячейку, проникали в хранилище и фотографировали механизм замка. Затем преступники изготавливали копии ключей и вскрывали банковские ячейки.

В Узбекистане полиция задержала группу преступников из трех человек, которые ограбили квартиру под видом разносчиков пиццы. Мужчины обманули детей, которые находились дома без присмотра родителей, похитив из их квартиры 180 тысяч рублей.