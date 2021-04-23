Тетерева устроили брачные игры в Лапландском заповеднике

Мурманск, 23 апреля. Научные сотрудники Лапландского заповедника стали свидетелями начала брачного периода у тетеревов. Этот сезон называется токованием.

В Лапландском заповеднике в Мурманской области средняя дата токования тетеревов выпадает на 15 апреля. В этот период самцы устраивают ожесточенные бои за самку. В стороны могут лететь пух и перья. Сражение птиц заканчивается после бегства одной из них.

Тетерева поют и свои токовые песни. Они состоят из двух частей. Первая представляет собой бормотание, которое напоминает воркование голубя. Вторая — чуфыканье. После первой части самец начинает издавать шипящие звуки несколько раз подряд, отметили научные сотрудники заповедника.

Но не только тетерева устраивают свои брачные игры. В заповеднике «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела пару краснокнижных хищных кошек. Леопарды уже не раз попадали в объектив камер, сказали сотрудники.