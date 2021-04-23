УЕФА может отстранить четыре клуба Суперлиги от еврокубков

Ньон, 23 апреля. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригрозил участникам Суперлиги недопуском в Лигу чемпионов и Лигу Европы в следующем сезоне.

Практические все команды покинули турнир, однако «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» до сих пор продолжают настаивать на необходимости реализации Суперлиги.

Чеферин призвал их определиться со своим положением. По его словам, в том случае, если они не выйдут из турнира, то им будет отказано в участии в еврокубках.

«Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они клубами Суперлиги или Европы», — заявил глава УЕФА.

Ранее появилась информация, что созданная президентом «Реала» Флорентино Пересом Суперлига просуществовала всего несколько дней. После критики мирового сообщества и угроз УЕФА большинство клубов вышли из турнира.