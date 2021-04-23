ЕК может изучить дело о причастности Байдена к отставке генпрокурора Украины

Киев, 23 апреля. Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин направил в Еврокомиссию заявление о необходимости пересмотреть дело о возможной причастности демократа Джо Байдена к его увольнению.

Расследование в отношении ныне действующего президента США прекратилось в сентябре прошлого года. Защита Шокина обжаловала решение в суде. В феврале текущего года в МВД Украины подтвердили сведения о признании законным закрытия дела о вероятной связи Байдена и отставкой генпрокурора, передает «Страна.ua».

«Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом», — объяснил мотив обращения Шокин.

Поведением Байдена ранее остались недовольны американцы. Зрители выступления демократа на климатическом саммите высмеяли внешний вид политика, который единственный из мировых лидеров надел маску. Также они заметили, что президент избегал взглядов в камеру.