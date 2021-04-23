Исполнительный директор АТОР оценила стоимость пакетных туров в Египет

Москва, 23 апреля. Цена туров на египетские курорты может составить 300-500 долларов на неделю за человека, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Специалист уточнила, что стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. В таком случае при возобновлении чартеров цена путевки вряд ли будет превышать 500 долларов при размещении в трехзвездночном отеле, передает РИА Новости.

Ломидзе считает, что запуск первого чартера будет возможен спустя 7-14 дней. Стоимость тура будет зависеть от статуса рейса (чартерный или регулярный).

Москва и Каир официально восстанавливают полноформатное авиасообщение между странами. Туроператоры смогут спустя несколько недель после официального возобновления рейсов запустить туры на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.