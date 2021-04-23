Юрист Владимирова объяснила разницу между нерабочими и выходными днями

Москва, 23 апреля. Между нерабочими и выходными днями существует большая разница. Подробно об этом рассказала юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова.

Если речь идет об официальном выходном, то сотрудник может требовать компенсацию за выход на работу в такой день. Обычно в такие дни действует удвоенная или повышенная ставка, что зависит непосредственно от работодателя, пояснила юрист в беседе с телеканалом «360».

«Если это объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка при необходимости выйти в выходные. То есть она удваивается или повышается, все зависит от работодателя», — отметила Владимирова.

Норма на случай выхода на работу в выходной день прописана в Трудовом кодексе. Однако, если речь идет о нерабочем дне, то вопрос об оплате труда решается работодателем.

Российский президент Владимир Путин ранее официально утвердил выходными дни с 1 по 10 мая включительно. Соответствующее решение принято главой государства по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.