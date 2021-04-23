Сотни педагогов со всей России планируют работать в школах Приамурья

Благовещенск, 23 апреля. Свыше 200 преподавателей выразили желание трудоустроиться в школах Амурской области. Самыми востребованными стали учителя иностранного языка, физики и математики.

В середине месяца подошел к концу отбор специалистов по программе «Земский учитель». В общей сложности свои заявки на участие отправили 208 человек из разных уголков страны, в частности Якутии, Дагестана и Московской области. В текущем году была открыта 41 вакансия. Победителей определят по результатам рейтинга, составленного после изучения документов претендентов.

Жители населенного пункта Лохвицы продолжают нуждаться в учителе математики. В это время специалисты по иностранному языку требуются в селах Ромны и Зеленый бор, говорится в заявлении пресс-службы правительства региона.

Ранее в Министерстве просвещения России заявили о внесении изменений в календарный график школ на фоне объявления нерабочих дней между майскими праздниками. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.