Российские хоккеисты крупно победили сборную Белоруссии в матче Еврочелленджа

Москва, 23 апреля. Сборная России по хоккею на своем льду победила команду Белоруссии (6:3) в первом матче Еврочелленджа. Игра проходила в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча завершилась со счетом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу российских спортсменов. За сборную России заброшенными шайбами отличились Владислав Каменев (23-я минута), Егор Коршков (27, 36), Илья Сафонов (27), Андрей Кузьменко (34) и Антон Бурдасов (36). Среди белорусских хоккеистов отметились Франсис Паре (33), Дмитрий Коробов (56) и Герман Нестеров (60).

Следующая встреча команд России и Белоруссии пройдет 24 апреля. Чемпионат мира по хоккею начнется 21 мая и завершится 6 июня этого года. Игры будут проходить в Риге.

Недавно сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Евро-2022. В последнем матче группового этапа россияне обыграли со счетом 5:2 команду Армении.