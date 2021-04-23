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Компания Lenovo возобновила продажи смартфонов на российском рынке

Технологии
Компания Lenovo возобновила продажи смартфонов на российском рынке
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 23 апреля. Старт продаж смартфона K12 Pro в России объявила китайская компания Lenovo. В 2017 году производитель приостановил поставки сотовых аппаратов на отечественный рынок.

Остановка продаж в России была сделана для того, чтобы в большей степени сосредоточить усилия для продвижения бренда Motorola. Однако эти устройства не имели успеха у покупателей.

Летом 2019 года появились сведения о возврате компании в страну. Но генеральный менеджер Lenovo в России Александр Катаев опроверг эту информацию.

Об официальном старте продаж смартфона среднего уровня Lenovo K12 Pro объявил глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк в интервью ТАСС. Телефон оснащен процессором Snapdragon 662 и имеет 6,8-дюймовый экран.

Недавно исследователи посчитали, что комплект новинок от Apple по стоимости сравним с бюджетом проживания на несколько месяцев. Речь идет о компьютере iMac, планшете iPad Pro и iPhone 12.

lenovo смартфон motorola
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