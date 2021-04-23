ВОЗ: почти 900 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки

Женева, 23 апреля. За минувшие сутки по всему миру выявили более 894 тыс. случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 144,35 млн человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, за прошедшие 24 часа скончались более 14 тыс. пациентов. Таким образом, число жертв превысило 3,06 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Подавляющее большинство заразившихся за сутки — 38% — приходятся на Юго-Восточную Азию. На второй строчке по числу новых случаев заболевания — Северная и Южная Америка. Завершает тройку антилидеров Европа.

Ранее в России зафиксировали более восьми тысяч новых эпизодов инфицирования. Всего с момента распространения вируса в стране выявили свыше 4,7 млн заболевших COVID-19.