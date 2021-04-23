AirDrop может «воровать» данные пользователей смартфонов

Берлин, 23 апреля. Функция передачи данных через AirDrop является полезной, однако она может стать причиной угрозы безопасности данным пользователей Apple.

Эта функция позволяет передавать файлы на устройствах Apple, которые находятся рядом. Однако иногда может отправиться больше данных, чем пользователи этого хотят. Об этом рассказали Исследователи из Дармштадтского технологического университета.

По их словам, телефонный номер абонента и адрес электронной почты может стать известен злоумышленникам. Из-за того, что шифрование данных в AirDrop недостаточно сильное, поэтому мошенники могут перехватить передаваемые файлы и расшифровать их методом перебора ключей, сообщают исследователи.

Недавно специалисты рассказали, что комплект новинок от Apple по стоимости сравним с бюджетом проживания на несколько месяцев. Речь идет компьютере iMac, планшете iPad Pro и iPhone 12.