Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 23:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Общество
Сотни педагогов со всей России планируют работать в школах Приамурья
23:02
Спорт
Российские хоккеисты крупно победили сборную Белоруссии в матче Еврочелленджа
23:00
Технологии
Компания Lenovo возобновила продажи смартфонов на российском рынке
23:00
Общество
ВОЗ: почти 900 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки
23:00
Общество
Топ-5 самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа
23:00
Общество
Милонов предложил вернуть двуглавого орла на флаг России
22:59
Технологии
AirDrop может «воровать» данные пользователей смартфонов
22:58
Общество
Врач-диетолог Шмелева объяснила пользу яблок для профилактики рака
22:54
Технологии
Сервис Spotify планирует ввести платную подписку на подкасты
22:53
Общество
Байден разгневал американцев и «получил» навозную кучу у Белого дома
22:50
Общество
Повар Курсакова перечислила бодрящие заменители кофе
22:44
Весь мир
Всемирный банк выделит Эфиопии средства на борьбу с COVID-19 и поддержку экономики
22:42
Политика
Вслед за Россией власти Украины пригласили лидеров Франции и ФРГ в Донбасс
22:23
Весь мир
Второй Торгово-инвестиционный форум РФ и Эфиопии может пройти в июне
22:20
Весь мир
Президент Франции посетил церемонию прощания с главой Чада
22:18
Технологии
SpaceX готова доставить российских космонавтов на МКС
22:12
Весь мир
Высший совет по коммуникациям ЦАР представил закон о свободе слова
22:07
Весь мир
Новая оптоволоконная магистраль станет шагом к технологическому развитию ЦАР
22:03
Политика
Байден намерен признать геноцид армян 1915 года
22:03
Весь мир
Электронные COVID-паспорта начали действовать в Гане
Все новости

AirDrop может «воровать» данные пользователей смартфонов

Технологии
AirDrop может «воровать» данные пользователей смартфонов
pixabay.com

Берлин, 23 апреля. Функция передачи данных через AirDrop является полезной, однако она может стать причиной угрозы безопасности данным пользователей Apple.

Эта функция позволяет передавать файлы на устройствах Apple, которые находятся рядом. Однако иногда может отправиться больше данных, чем пользователи этого хотят. Об этом рассказали Исследователи из Дармштадтского технологического университета.

По их словам, телефонный номер абонента и адрес электронной почты может стать известен злоумышленникам. Из-за того, что шифрование данных в AirDrop недостаточно сильное, поэтому мошенники могут перехватить передаваемые файлы и расшифровать их методом перебора ключей, сообщают исследователи.

Недавно специалисты рассказали, что комплект новинок от Apple по стоимости сравним с бюджетом проживания на несколько месяцев. Речь идет компьютере iMac, планшете iPad Pro и iPhone 12.

apple iphone airdrop
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 208088 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 120669 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 112044 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 64777 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 63300 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Технологии / AirDrop может «воровать» данные пользователей смартфонов
Рейтинг@Mail.ru