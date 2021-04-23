Врач-диетолог Шмелева объяснила пользу яблок для профилактики рака

Москва, 23 апреля. Яблоки содержат большое количество полезных свойств, которые, в том числе, могут предотвратить развитие рака. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Хорошо знакомый всем и недорогой фрукт содержит большое количество клетчатки, которая нормализует работу кишечника. Люди, которые воздерживаются от мяса, могут восполнять недостающий запас железа из яблок, передает «Звезда».

«Яблоки, особенно не очень сладкие, содержат небольшое количество фруктозы, и люди, у которых есть лишний вес и инсулин-резистентность, они могут яблоками спасаться, поскольку большое количество глюкозы они не получат и нагрузка на поджелудочную железу будет минимальной. Думаю, перечисленных качеств достаточно, чтобы включить яблоки в рацион питания на каждый день», — отметила Шмелева.

Свежие яблоки богаты витаминами группы C, которые являются важными компонентами антиоксидантной системы. Среди других полезных веществ — цинк, марганец и витамин Е.

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк ранее рассказал о растущих на полуострове съедобных растениях. Яблоки входят в список самых распространенных в регионе фруктов.