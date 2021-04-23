Сервис Spotify планирует ввести платную подписку на подкасты

Москва, 23 апреля. Разработчики сервиса Spotify планируют внедрить платную подписку на подкасты. Комиссия за подключение с авторов взиматься не будет.

Авторам позволят самостоятельно определять сумму, за которую можно получить доступ к подкасту, передает The Wall Street Journal. Отмечается, что такое нововведение появится спустя несколько дней после подобного анонса Apple.

Компания Apple тоже планирует ввести платные подписки на подкасты. Но с авторов будут взиматься 19,99 доллара в год за размещение подписок и собираться комиссия в 30% от заработка. Spotify же все поступающие деньги будет отдавать авторам.

Подкасты в последнее время пользуются популярностью среди пользователей Сети. Отставать не хочет и Facebook. Разработчики скоро запустят свой сервис для подкастов с голосовым чатом и приглашенными спикерами по аналогии с Clubhouse.