Байден разгневал американцев и «получил» навозную кучу у Белого дома

Вашингтон, 23 апреля. Выступление президента США Джо Байдена на климатическом саммите вызвало негативную реакцию у активистов, которые не оценили заявление лидера о сокращении выбросов в атмосферу.

По плану Байдена, Соединенные Штаты должны сократить вредные выбросы только через 30 лет, то есть к 2050-му году. Такой продолжительный срок вызвал гнев у эко-активистов. Спустя несколько часов после выступления американского лидера, прямо перед зданием Белого дома появилась куча навоза.

Участники неординарного перфоманса заявили, что проблему загрязнения воздуха можно и нужно решить на 25 лет быстрее, чем решил президент США.

Американцы также сравнивают разные подходы к сохранению климата своего лидера и президента России Владимира Путина, который на саммите сообщил, что РФ за последние 30 лет смогла вдвое сократить выбросы парниковых газов. Многие государства не могут добиться таких результатов, в связи с чем Путин призвал страны объединить усилия.

Спецпосланник Байдена Джон Керри при этом отметил, что США готовы работать сообща с Россией, особенно с учетом того, что самостоятельно решить вопрос Вашингтон пока не может.

Поведение американского лидера на саммите «оценили» не только активисты. Многие американцы признались, что им стыдно за своего президента.