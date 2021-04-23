Повар Курсакова перечислила бодрящие заменители кофе

Москва, 23 апреля. Кофе является противоречивым напитком, так как он развивает тревожность, раздражительность и головную боль. Многие отказываются от него в пользу других тонизирующих напитков.

Заряд бодрости можно получить с японским порошковым чаем матчей. Этот напиток содержит L-теанин, благодаря которому эффект от кофеина держится гораздо дольше, чем после чашки кофе, рассказала сертифицированный повар, кондитер растительной кухни и гастрономический журналист Мария Курсакова.

Альтернативой кофе может стать гриб чага, который растет на березе. Из этого продукта варят напиток чагачино, который усиливает работу иммунной системы и имеет противовоспалительный эффект, передает ТАСС. Специалист также посоветовала заменять кофе известным во всем мире цикорием, индийской масалой, китайским ферментированным пуэром и славянским иван-чаем.

Ученые из Португалии и Дании ранее доказали положительное воздействие кофе на мозг. Кофеин способен укреплять связи между отделами мозга.