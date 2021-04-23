Вслед за Россией власти Украины пригласили лидеров Франции и ФРГ в Донбасс

Киев, 23 апреля. Руководство Украины предложило советникам президента Франции и канцлера Германии посетить Донбасс для проведения переговоров о ситуации в регионе.

Приглашение озвучил вице-премьер страны Алексей Резников. По его словам, правительство считает такой визит возможным. Аналогичное предложение в адрес Парижа и Берлина ранее поступило от российских властей.

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в разговоре с журналистами выразил надежду на продуктивное и открытое обсуждение мероприятий по осуществлению Минских соглашений. Политик отметил, что встреча может пройти в присутствии официальных представителей ЛНР и ДНР.