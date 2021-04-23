Всемирный банк выделит Эфиопии средства на борьбу с COVID-19 и поддержку экономики

Аддис-Абеба, 23 апреля. Всемирный банк (ВБ) подписал с Минфином Эфиопии соглашение о выделении 907 миллионов долларов США. Средства потратят на три проекта, которые предусматривают борьбу с распространением пандемии, поддержку малого бизнеса и улучшение финансирования.

Большую часть (500 миллионов долларов США — прим. ФАН) потратят на улучшение условий для работы частного сектора экономики. Кроме того, соглашение направлено на кредитование бизнес-проектов. Из этой суммы 100 миллионов долларов США пойдут на то, чтобы обеспечить участие предпринимателей в электроснабжении.

Для борьбы с последствиями коронавируса выделят 207 миллионов. Эти деньги должны помочь снизить риски распространения заболевания в Эфиопии. Отдельное внимание ВБ уделил малому бизнесу африканской страны.

Предприниматели серьезно пострадали на фоне ограничений, введенных против COVID-19. Банк предоставит 200 миллионов долларов США на поддержку малых предприятий и гарантию их дальнейшей работы.

Эфиопия уделяет особое внимание развитию международных связей не только с крупнейшими организациями, но и с иностранными государствами. Россия — одна из стран, с которыми хочет сотрудничать африканская республика.

Ее посол Алемайеху Тегену посетил первый международный форум «Новые правила роста» в Санкт-Петербурге. Он рассказал о преимуществах инвестиций в Эфиопию.