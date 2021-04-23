Второй Торгово-инвестиционный форум РФ и Эфиопии может пройти в июне

Санкт-Петербург, 23 апреля. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену встретился с главой представительства Министерства иностранных дел РФ в северной столице Владимиром Запеваловым.

На переговорах также присутствовали председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и почетный консул Эфиопии Александр Вахмистров. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество и договорились об укреплении уже существующих между Москвой и Аддис-Абебой связей.

Кроме того, одной из тем переговоров стала плотина «Возрождение», которую возводит Эфиопия на реке Голубой Нил. Проект вызвал разногласия с Египтом и Суданом, опасающихся, что дамба оставит их без водного ресурса.

Особое внимание участники встречи уделили первому российско-эфиопскому Торгово-инвестиционному форуму. Он с успехом прошел в апреле 2019 года. Тегену считает, что второе такое мероприятие нужно провести в июне. Оно поднимет партнерство на более высокий уровень и станет базой для создания новых деловых связей.

Представитель африканской страны приехал в Санкт-Петербург для участия в международном форуме «Новые правила роста». Тегену рассказал, почему Эфиопия становится привлекательной для российских инвестиций и какую выгоду они могут принести двум государствам.