SpaceX готова доставить российских космонавтов на МКС

Хоторн, 23 апреля. Компания SpaceX подготовлена для отправки космонавтов России на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил Илон Маск.

Доставку на МКС планируется осуществлять на кораблях Crew Dragon. Это произойдет в случае достижения соглашения о перекрестных полетах российских «Союзов» и американских космических аппаратов. Он подчеркнул, что не владеет информацией, почему это еще не произошло.

«Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на [кораблях Crew] Dragon», — сказал Маск на на пресс-конференции, посвященной запуску на МКС корабля Crew Dragon.

Недавно стало известно, что инженеры построят новую ракету «Амур» с применением технологии 3D-печати и композитных материалов, а также задействуют бионический дизайн. Разработка будет производиться в России.