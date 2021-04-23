Президент Франции посетил церемонию прощания с главой Чада

Нджамена, 23 апреля. В Чаде проходят похороны президента Идриса Деби. На церемонии прощания присутствовали тысячи людей, политики и иностранные представители.

В столицу республики прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера, главы Гвинеи, Мали, Мавритании и Нигерии.

Торжество началось военным маршем и выступлением сына Деби — Махамата. В своей речи он заявил, что продолжит путь, который начал его отец.

Thousands of people attended the funeral of Chad's President Idriss Deby on Friday, with French President Emmanuel Macron leading tributes to the long-ruling strongman whose death in a battle with rebels has thrown the country into crisis.https://t.co/D983eakWgh — ChinAfrica magazine (@chinafrica1) April 23, 2021

Младшего Деби избрали главой военного совета, к которому перешло управление страны на время переходного периода. Макрон на церемонии прощания почтил память чадского лидера и назвал его «солдатом, который умер с оружием в руках».

«Мы не позволим никому угрожать безопасности Чада и его территориальной целостности», — заявил французский лидер.

После воинских почестей и выступлений в Большой мечети Нджамены прочтут молитву в память о погибшем президенте. Идриса Деби похоронят в Амджарассе. Это небольшая деревня рядом с его родным городом Бердоба, который расположен примерно в тысяче километров от столицы. Тело Деби доставят туда самолетом.

Президент погиб во вторник, 20 апреля. Он прибыл на передовую, чтобы поддержать армию в сражении против военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Деби получил тяжелое ранение, от которого скончался в столичном госпитале.

В стране приостановили действие конституции, распустили правительство и национальную ассамблею. Переходный период продлится 18 месяцев, а на это время власть переходит к военному совету.