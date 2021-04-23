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Президент Франции посетил церемонию прощания с главой Чада

Весь мир
Президент Франции посетил церемонию прощания с главой Чада
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нджамена, 23 апреля. В Чаде проходят похороны президента Идриса Деби. На церемонии прощания присутствовали тысячи людей, политики и иностранные представители.

В столицу республики прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера, главы Гвинеи, Мали, Мавритании и Нигерии. 
Торжество началось военным маршем и выступлением сына Деби — Махамата. В своей речи он заявил, что продолжит путь, который начал его отец. 

Младшего Деби избрали главой военного совета, к которому перешло управление страны на время переходного периода. Макрон на церемонии прощания почтил память чадского лидера и назвал его «солдатом, который умер с оружием в руках».

«Мы не позволим никому угрожать безопасности Чада и его территориальной целостности», — заявил французский лидер.

После воинских почестей и выступлений в Большой мечети Нджамены прочтут молитву в память о погибшем президенте. Идриса Деби похоронят в Амджарассе. Это небольшая деревня рядом с его родным городом Бердоба, который расположен примерно в тысяче километров от столицы. Тело Деби доставят туда самолетом.

Президент погиб во вторник, 20 апреля. Он прибыл на передовую, чтобы поддержать армию в сражении против военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Деби получил тяжелое ранение, от которого скончался в столичном госпитале.

В стране приостановили действие конституции, распустили правительство и национальную ассамблею. Переходный период продлится 18 месяцев, а на это время власть переходит к военному совету.

африка чад
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