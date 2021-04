Президент Франции посетил церемонию прощания с главой Чада

Нджамена, 23 апреля. В Чаде проходят похороны президента Идриса Деби. На церемонии прощания присутствовали тысячи людей, политики и иностранные представители.

В столицу республики прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера, главы Гвинеи, Мали, Мавритании и Нигерии.

Торжество началось военным маршем и выступлением сына Деби — Махамата. В своей речи он заявил, что продолжит путь, который начал его отец.

Thousands of people attended the funeral of Chad's President Idriss Deby on Friday, with French President Emmanuel Macron leading tributes to the long-ruling strongman whose death in a battle with rebels has thrown the country into crisis.https://t.co/D983eakWgh