Высший совет по коммуникациям ЦАР представил закон о свободе слова

Банги, 23 апреля. Национальный семинар по представлению закона о свободе слова состоялся в Центральноафриканской Республике. В мероприятии приняли участие жители страны, гости из других государств и представители международных организаций.

clôture hier de l'atelier national de présentation de la loi relative à la liberté de communication en #Centrafrique avec les acteurs nationaux et internationaux. initiative portée par le Haut conseil de la communication #HCC sur financement de la @UN_CAR @MonteVlad pic.twitter.com/nzNuQiYYEq — Le Tambourin (@LeTambourin236) April 23, 2021

Инициатором семинара и самого закона стал Высший совет по коммуникациям. Свобода слова — неотъемлемая часть демократического государства. Кроме того, развитие СМИ означает профессионализм журналистов и борьбу с любой дезинформацией. Именно фейки становятся основой разжигания ненависти и провоцируют конфликты.

Власти ЦАР обращают внимание на эту сферу и понимают, как важно обеспечить безопасность медиа, высокий уровень сотрудников СМИ, чтобы не допустить публикацию недостоверных фактов. На фоне многочисленных кризисов и конфликтов, через которые пришлось пройти республике, центральноафриканцы осознают необходимость пресекать распространение языка вражды. Закон о свободе слова должен не просто гарантировать возможность всех желающих высказаться, но и защищать истину.

Разгромленная «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) использовала публикацию фейков при попытке провести государственный переворот в ЦАР. Издания, которые в итоге пришлось заблокировать на территории африканской страны, транслировали ложные сведения о правительстве, армии и зарубежных союзниках.