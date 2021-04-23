Байден намерен признать геноцид армян 1915 года

Вашингтон, 23 апреля. Президент США Джо Байден предупредил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что собирается официально признать геноцид армян в Османской империи.

Издание Blomberg уточнило, что недавно между лидерами состоялся разговор, в котором Байден дал понять Эрдогану, что назовет геноцидом события 1915 года. Предыдущие американские президенты такого обозначения избегали.

Такое заявление может внести свои коррективы в мировую политику. О том, кто из этого может извлечь выгоду, а кто пострадает, подробно в материале ФАН.