Электронные COVID-паспорта начали действовать в Гане

Аккра, 23 апреля. Гана ввела цифровые паспорта COVID-19. Специальный документ разработал Африканский союз (АС). Первыми его начали использовать власти Кении и Эфиопии.

Глава минздрава Кваку Агьеман-Ману сообщил, что ведомство оцифровывает данные о результатах тестов на коронавирус через Службу здравоохранения и с помощью Консорциума PanaBIOS. Такой подход значительно облегчает проверки в аэропорту.

В специальное приложение занесут всю информацию о состоянии здоровья граждан. Это позволит обезопасить население от распространения пандемии и сократить проверку пассажиров до въезда или выезда за рубеж.

Хотя Гана не первая страна на континенте, которая вводит электронный паспорт, пока она остается единственной в Экономическом сообществе западноафриканских государств (ECOWAS).

На сегодняшний день в Гане зафиксировано почти 92 случая заражения COVID-19, 777 из которых закончились летальным исходом. Однако власти активно противостоят пандемии. Африканская республика зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».