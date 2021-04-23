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Новая оптоволоконная магистраль станет шагом к технологическому развитию ЦАР

Весь мир
Новая оптоволоконная магистраль станет шагом к технологическому развитию ЦАР
pxhere.com  / 

Банги, 23 апреля. По всей Центральноафриканской Республике прокладывают оптоволоконную магистраль. На сегодняшний день работы начинаются в городе Берберати.

Во вторник, 20 апреля, туда прибыла миссия по координации проекта CAB-RCA, а также Министерства почты и телекоммуникаций. В населенном пункте приступили к прокладке труб и траншей. Эксперты должны обеспечить соответствие работ экологическим и социальным нормам.

Кроме того, представители властей должны объяснить местным жителям все особенности проекта и его реализации.

«У нас запланированы встречи с населением и администрацией, чтобы рассказать им о магистрали», — сообщил экологический и социальный эксперт Максим Нгбо Нгбангбо.

Прокладкой оптоволокна занимается компания Burotop. Ее представители сообщили, что довольны уже выполненными задачами. Все возникшие трудности своевременно устраняются и не препятствуют CAB-RCA.

Технический специалист Готье Гезеване Гбове призвал центральноафриканцев поддержать проект, который поможет перейти к цифровой экономике и поспособствует развитию страны. Президент Фостен-Арканж Туадера сообщил о строительстве оптоволоконной магистрали в октябре 2019 года. Первые работы начались уже в июле 2020-го.

Новая оптоволоконная магистраль станет шагом к технологическому развитию ЦАР
facebook.com  / @Renaissance.cf

Африканский банк развития и Европейский союз помогают властям ЦАР профинансировать CAB-RCA. У проекта существует несколько целей: обеспечить занятость молодежи, популяризировать новейшие технологии, построить цифровой учебный центр в университете Банги и многое другое.

Однако одна из самых главных задач — разработка стратегического плана «Цифровая Центральная Африка 2025». Для этого необходимы технологический прогресс и привлечение различных стартапов.

Лидер республики Туадера предупреждал, что его основная цель на второй президентский срок — восстановление и развитие страны. Внедрение современных методик остается неотъемлемой частью прогресса. В ЦАР уже успели представить новую электронную систему денежных переводов, которая обеспечит удобный доступ к финансовым услугам.

африка цар
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