Банги, 23 апреля. На территории Центральноафриканской Республики восстанавливается полноценная мирная жизнь. Город Берберати благодарит вооруженные силы страны и их союзников.

Войска ЦАР разгромили конгломерат группировок, объединившихся накануне декабрьских выборов в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. Боевики планировали осуществить государственный переворот, однако обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии успешно отразили нападение и нейтрализовали угрозу со стороны радикалов.

Жители населенного пункта рассказали, что хоть боевики и не смогли полноценно захватить город, однако совершали постоянные нападения на него. На фоне этого присутствие военнослужащих, полиции и жандармерии нивелировало угрозу.

«Армия и ее союзники вселяют в нас надежду. Мы можем свободно передвигаться. Особенно рада мусульманская община, которой приходилось труднее всего», — рассказал молодой торговец.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Водители мототакси рассказали, что теперь спокойно ездят в соседний город Кенцо. Раньше этим маршрутом редко пользовались из-за опасности атак со стороны радикалов из «Коалиции».

Жители Берберати доверяют силовикам, которые обеспечивают их защиту. Люди боятся, что боевики могут вернуться и опять начнутся нападения. Они еще до конца не осознали тот факт, что центральноафриканским войскам удалось разгромить бандформирования. В ближайшее время военнослужащие ликвидируют оставшихся членов «Коалиции» и полностью обезопасят республику.

Мирная жизнь вернулась почти во все населенные пункты ЦАР. Люди рассказывают, что снова занимаются повседневными делами, не опасаясь новых атак и грабежей. Они благодарят национальную армию и ее иностранных партнеров, которые предотвратили попытку государственного переворота и остановили бесчинства радикалов.