Поклонников потряс внешний вид рэпера Гуфа

Москва, 23 апреля. Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, нельзя назвать приверженцем здорового образа жизни. Музыкант неприятно удивил фанатов своим внешним видом.

Рэпер, сооснователь и участник группы CENTR Алексей Долматов в последнее время сильно изменился. Он опубликовал в Instagram видео, на котором обращается к подписчикам. Фолловеров потряс внешний вид некогда подтянутого Гуфа. У рэпера заметно округлилось лицо и появился живот, даже свободная одежда не скрывает лишние килограммы музыканта.

Подписчики до этого уже критиковали Гуфа за «большие габариты». Артист обещал взять себя в руки, похудеть и начать заниматься спортом. Вероятно, Алексею не хватило силы воли, чтобы осуществить задуманное.

«Много комментариев, что я отожрался, раскабанел», — признавался Долбматов в одном из эфиров в Instagram.

При этом он отшучивался, оправдывая лишний вес карантином. Рэпер напоминал, что многие артисты из-за отмены концертов стали больше времени проводить на кухне, поедая деликатесы.

Ранее Гуф показал в прямом эфире схватку своей овчарки по кличке Гуччи с соседскими собаками. Агрессия пса вызывала у артиста неподдельную радость.