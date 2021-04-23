На ферме под Тулой обнаружили около ста трупов животных

Тула, 23 апреля. Правоохранители выясняют обстоятельства массовой гибели крупного рогатого скота и овец в Чернском районе Тульской области.

На территории животноводческой фермы, принадлежащей 47-летнему местному жителю, обнаружили около ста трупов животных. Как стало известно ФАН, туши были утилизированы ненадлежащим образом. Сразу после получения информации о случившемся на место происшествия направились специалисты ветеринарной службы. Они взяли материалы для исследования на предмет признаков сибирской язвы. Ее во взятых образцах обнаружено не было. Также к установлению деталей случившегося подключилась прокуратура.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Причина гибели коров и овец устанавливается. Рассматриваются признаки жестокого обращения с животными, а также нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя скота.