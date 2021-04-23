Байден провел первый телефонный разговор с Эрдоганом

Вашингтон, 23 апреля. Президент США Джо Байден провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор лидеров двух стран прошел в телефонном формате.

Байден впервые провел переговоры с президентом Турции после своего вступления в должность президента. В ходе беседы они договорились встретиться в очном формате на полях саммита НАТО, запланированного на июнь.

Американский лидер отметил заинтересованность в конструктивном диалоге с широким спектром сотрудничества и эффективном урегулирований разногласий. В ходе июньского саммита в Брюсселе стороны договорились обсудить двусторонние и региональные вопросы, говорится в сообщении Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее ответила на вопрос о возможной встрече Байдена с британской королевой Елизаветой II. У президента США в июне запланирована рабочая поездка в Великобританию и Бельгию.