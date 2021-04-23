«Сухая мойка» для роскошных волос

В то время как большинство косметических средств обещает нам бесконечное увлажнение и включает в состав ингредиенты, удерживающие влагу, на полках косметических магазинов все чаще можно увидеть довольно неожиданный продукт – сухой шампунь. Мы привыкли, что голову нужно мыть водой, нанося перед этим на волосы душистую гелевую субстанцию. Что же может сухой шампунь? Будет ли наша прическа после него такой же привлекательной? Предлагаем вам вместе выбрать сухой шампунь, разобраться с составом этого нестандартного моющего средства, выяснить особенности его применения, а заодно и составить небольшой рейтинг лучших сухих шампуней.

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Что такое сухой шампунь для волос и для чего он нужен?

Сухое средство для очистки волос применяли еще наши бабушки. В качестве очищающего компонента они использовали крахмал или муку, пересыпая ими волосы, а затем тщательно вычесывая все это расческой. Сложно сказать, удавалось ли им добиться при этом желаемого эффекта, однако после таких нехитрых манипуляций пряди однозначно становились более пышными.

Сухие шампуни завоевывают все большую популярность, так что практически все известные уходовые косметические марки уже выпустили собственные версии этого продукта. Девушки всего мира считают сухой шампунь must have для своей косметички. Это и понятно, ведь интенсивный ритм жизни и частые перелеты не всегда оставляют достаточно времени на длительную процедуру ухода, а экспресс-очищение сухим шампунем становится отличным выходом из таких ситуаций, с ним можно привести себя в порядок за считанные минуты, сохраняя свои волосы свежими и благоухающими.

Сухой шампунь представляет собой порошок, предназначенный для очищения волос и упакованный в аэрозольный флакон или обычную стеклянную или пластиковую баночку. Флакон дополнен помпой, при нажатии на которую наружу вырывается влажная струя, быстро высыхающая на поверхности до состояния детской присыпки. Порошковый шампунь в обычных баночках похож на муку, но имеет отдушку и иногда пигменты разных оттенков.

Как пользоваться сухим шампунем для волос: пошаговая инструкция

Аэрозольный сухой шампунь наносится на пряди волос от кончиков до корней на расстоянии 15-20 см. Перед нанесением флакон с шампунем необходимо несколько раз встряхнуть, как и любое аэрозольное средство.

Пряди нужно разделять и распылять шампунь на каждый вновь образовавшийся пробор. Средство-порошок без аэрозольной упаковки и дозатора наносится специальной губкой.

После распределения средства по всей поверхности волосистой части головы оставляем шампунь на волосах примерно на 5 минут.

Стряхиваем небольшой белый налет и при необходимости вычесываем его гребнем или массажной щеткой. Качественные сухие шампуни не нуждаются в специальной процедуре удаления, достаточно обычной расчески.

Укладываем волосы, как вы привыкли это делать постоянно.

Можно использовать сухой шампунь только для корней. Нанесенное средство быстро впитывает себум (кожное сало), и волосы вновь становятся свежими, приподнимаясь у основания.

Но нужно иметь в виду, что сухой шампунь справляется с максимум трехдневным загрязнением и не заменяет влажный уход полностью, а лишь позволяет отложить его примерно на сутки. Часто использовать сухую чистку для волос также не рекомендуется, так как поры кожи могут при этом закупориваться. И помните, что сухой шампунь наносится только на сухие пряди.

Что входит в состав сухих шампуней?

Компоненты сухих шампуней меняются от бренда к бренду, однако есть основа, без которой сложно себе представить этот замечательный продукт.

Абсорбент обязательно включен в состав сухого шампуня. Это вещество, способное поглощать потожировые выделения или себум. В качестве абсорбента могут выступать не только традиционные мука и крахмал тонкого помола, но и пищевая сода, какао-порошок или тальк. Также в качестве основы может применяться глина: не простая, а отборная – например, марокканская или китайская глина каолин.

Помимо абсорбента в состав шампуня могут входить косметический спирт и стеарат магния. Спиртовой раствор выступает как дисперсная среда. Не вступая в реакцию с твердыми жиропоглощающими частицами, он транспортирует их при распылении на поверхность волос. Стеарат магния, в свою очередь, помогает твердым частицам не склеиваться между собой, то есть, сохраняет порошкообразную формулу шампуня.

Диоксид кремния также впитывает себум и придает объем вашей прическе. Он содержится в сухом шампуне в небольшом количестве, безвредном для организма. Кроме чудесной способности впитывать секрецию сальных желез и пот, этот ингредиент придает структуре волоса гладкость и эластичность.

Сжиженный газ в аэрозольной упаковке пришел на смену вредоносному фреону. Без него невозможно создать в баллончике давление и шампунь попросту не сможет распыляться.

Питательные вещества и биологически активные добавки устраняют жирный блеск и способствуют нормализации состояния кожи головы, а также следят за бактериальным балансом и препятствуют распространению неприятного запаха.

Отдушки в сухом шампуне, как правило, очень легкие и быстро выветриваются.

Виды сухих шампуней для волос

По консистенции сухие шампуни бывают рассыпчатыми, то есть, порошкообразными, спрессованными или в виде аэрозоли. В косметических магазинах, салонах и бутиках чаще всего представлены именно аэрозольные варианты сухих шампуней. Рассыпчатые травяные шампуни, а также средства, спрессованные в плитки, встречаются, в основном, в специализированных лавках этнических товаров. Однако некоторые бренды, ориентированные на натуральность продуктов, предлагают потребителям шампуни в виде порошков и даже пудры. К ним прилагаются специальные спонжи, предназначенные для «промакивания» волос. Упаковка с сухим средством очень удобна и ее можно носить с собой в сумочке.

Сухие шампуни могут различаться по своему действию: к примеру, чаще всего их рекомендуют для волос, склонных к жирности. Однако в рейтинге лучших присутствуют и сухие шампуни для сухих, вьющихся и поврежденных волос. Производители включают в их состав ингредиенты, делающие капризные сухие пряди шелковистыми и послушными. А в дополнение к таким шампуням предлагают кондиционер или бальзам.

На рынке представлены и разновидности сухих шампуней, которые можно наносить только на прикорневую часть волоса, если нет необходимости трогать основную длину. Их также можно использовать для того или иного конкретного участка волос – например, челки. Об этом производитель сообщает на упаковке средства, равно как дает и описание его применения.

Условно шампуни сухой консистенции делят на средства, наиболее оптимально подходящие для светлых волос и для брюнеток. В таких шампунях в небольшом количестве присутствует соответствующий пигмент, о чем также принято заявлять на упаковке. Впрочем, судя по отзывам пользователей, шампунем, рассчитанным на блондинок, могут с комфортом и без опасений пользоваться и обладатели волос других оттенков.

Особенности твердых шампуней для волос

Косметические линейки по уходу за волосами включают множество вариантов шампуней, но, выбирая моющее средство для волос, важно не перепутать шампунь для сухого применения и шампунь твердый – так называемый «bar shampoo» (переводится с английского как «шампунь в бруске») или «solid shampoo». Твердый шампунь требует воды и в целом повторяет способ ухода за волосами с помощью жидкого средства. Главная разница здесь в консистенции продукта: твердый шампунь внешне напоминает кусок мыла. При использовании нужно провести плиткой шампуня по смоченным прядям волос, равномерно распределить средство, как и жидкий гелеобразный шампунь, а затем смыть его водой. Твердые шампуни очень удобны в дороге, компактны и экономичны, и их можно эффективно чередовать с сухими, так как эффект от применения этих средств разный.

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Топ-7 лучших сухих и твердых шампуней для волос от ФАН

В нашем обзоре мы представляем как сухие шампуни, не требующие воды, так и твердые средства, для использования которых вода нужна. Здесь вы найдете лучшие сухие шампуни для жирных, сухих и поврежденных волос, а также хорошие бюджетные сухие шампуни.

Batiste сухой шампунь Cherry

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Это универсальный сухой шампунь с приятным нежным вишневым запахом. Флакон-спрей в красочной упаковке очень удобно брать с собой в дорогу. Буквально за пару минут Batiste очистит ваши волосы и пряди будут выглядеть вымытыми – как будто только что после душа. Средство не оставляет следов, легко распыляется. Однако на некоторых волосах эффект держится всего лишь несколько часов. Кроме того, после применения этого шампуня волосы могут потерять блеск и стать матовыми.

Шампунь Greenway Sharme Hair

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Российская компания GreenWay создала полностью натуральный твердый шампунь для волос, склонных к жирности. В составе нет парабенов, сульфатов и других вредных химических соединений. Природные компоненты влияют на выработку кожного сала на поверхности головы, способствуют регуляции жирности и при этом не пересушивают кожу. Действие шампуня также направлено на предотвращение выпадения волос и раздражение эпидермиса. Запах не резкий, приятный. Расход очень экономичный. Маленькую коробочку с этим средством удобно брать с собой в путешествия, на обратной стороне упаковки подробно описан способ применения. Шампунь хорошо наносится на волосы и равномерно распределяется. Для смывания не требуется большого количества воды. Продукты этой серии производятся как для женщин, так и для мужчин. Недостатки: волосы после мытья могут стать непослушными и потребуется дополнительное нанесение кондиционера и геля для укладки. Кроме того, слишком миниатюрный брусок шампуня может выскользнуть из рук.

«Прелесть» шампунь сухой для волос Professional Extra Fresh

Сухой аэрозольный шампунь от известной бюджетной российской марки имеет формулу, создающую эффект кератинотерапии Expert Collection, мягко очищает волосы, ухаживает за кожей головы. Поверхность волоска даже с завитком становится гладкой, а пряди – послушными и блестящими. Производитель предлагает в комплект к шампуню бальзам «Прелесть Professional», вместе они придают волосам природную мягкость, шелковистость и подвижность. Можно применять этот шампунь только для очищения корней или челки. Он быстро возвращает волосам приятное ощущение свежести и комфорта. Однако этот шампунь необходимо тщательно растирать по волосам, в противном случае на них может оставаться белый налет.

Got2b сухой шампунь Fresh it Up горячий шоколад для брюнеток

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Экстра-свежесть на весь день обещает известная косметическая марка Schwarzkopf в линейке «got2b Fresh it Up». Помимо средства для брюнеток, в ассортименте имеются шампуни для каштановых оттенков шевелюры, специализированный продукт для жирных волос, для придания объема, а также другие разновидности. Сам по себе бренд очень уважаемый, гарантирующий качественную продукцию.

В самом начале распыления шампунь представляет собой жидкость, которая затем высыхает. Средство прекрасно справляется с очищением волос, придает объем и не оставляет белых следов. В ситуациях «с корабля на бал» оно просто незаменимо. В числе минусов можно назвать слишком яркий аромат шампуня и легкий электризующий эффект после его применения.

Meela Meelo твердый шампунь «Масличные рощи»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Небольшая «шайбочка» из семейства твердых шампуней от компании «Meela Meelo» весит всего 85 грамм. При взгляде на этот компактный брусочек невольно закрадывается мысль, что сухой твердый шампунь может легко потеснить с прилавков жидкие средства: по своему эффекту этот шампунь не уступает привычным аналогам, а по экономичности – даже выигрывает. При намокании средство дает много пышной пены, которую нужно нанести на волосы. Состав шампуня натуральный, с эфирными маслами. Средство промывает волосы «до скрипа», но при этом не пересушивает кожу головы. Имеет приятный запах лимона и лайма. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Однако этот продукт следует с осторожностью использовать на сухих и ломких от природы волосах: он может сделать их еще более сухими. Чтобы этого избежать, необходимо использовать масло или бальзам для кончиков волос.

Daily Use Dry Shampoo сухой порошковый шампунь

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Сухой шампунь в виде порошка от итальянской марки подходит для всех типов волос. В основе этого уходового средства лежит мелкодисперсный рисовый крахмал. В состав также входят такие экзотические ингредиенты, как тапиока, масло нима, экстракт планктона. Способ применения очень прост: продукт следует высыпать на волосистую поверхность головы или отдельные ее области, равномерно распределить, выдержать в течение 5 минут, а затем стряхнуть или вычесать. Без проблем удаляет излишки себума, приподнимает пряди у корней и придает шевелюре пышность. Среди недостатков можно отметить высокую стоимость продукта. Кроме того, после использования на сухих волосах шампунь дает эффект одуванчика: немного «пушит».

Dove сухой шампунь-кондиционер Dry Shampoo + Conditioner

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Главные эффекты, получаемые при использовании этого шампуня от популярного производителя, заявлены на этикетке – свежесть и объем. Тонкодисперсное облако средства быстро вернет прядям ухоженный вид и пышность. Шампунь безопасен для кожи головы, волосы не пересушиваются, не склеиваются, оставаясь послушными и эластичными. В состав входят экстракт зеленого чая и протеины шелка. Подходит для всех типов волос, на оттенок волос не влияет, может быть использован как брюнетками, так и шатенками и блондинкам. Очень удобен в полевых условиях. Кнопка-дозатор работает плавно, радиус распыления достаточно большой – до 40 см. К минусам можно отнести резковатый аромат средства, вероятность потери блеска волос после использования шампуня брюнетками, а также риск появления следов на темной одежде.