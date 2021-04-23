Солист группы Backstreet Boys Ник Картер в третий раз стал отцом

Лос-Анджелес, 23 апреля. Участник группы Backstreet Boys Ник Картер сообщил, в его семье произошло долгожданное пополнение. По слова музыканта, третьи роды для его супруги Лорен Китт прошли тяжело.

Картер на личной странице в Instagram опубликовал снимок из родильного отделения. В кадре певец склонился над кушеткой, взявшись за голову. Он сообщил, что в третий раз стал отцом, однако роды оказались очень тяжелыми.

«Мы с гордостью сообщаем, что наш ребенок родился! Родители очень хорошо знают, что иногда все идет не так, как вы планируете. У нас были сложности, но после первой ночи все стало немного лучше. Я верующий. Я прошу Бога дать нам силы, чтобы защитить маму и ребенка», — написал солист Backstreet Boys.

Артист не покидает палату ни на минуту. Он пообещал первым сообщать о состоянии Лорен и новорожденного в своем микроблоге. Третью беременность Картер и его супруга рассекретили в январе. Музыкант опубликовал видео, на котором можно было увидеть УЗИ. В интервью корреспонденту People пара призналась, что новость о беременности стала для них неожиданностью — девушка перенесла несколько выкидышей.

Недавно Меган Маркл, которая находится в ожидании второго ребенка, запечатлели на прогулке со старшим сыном Арчи. Несколько дней назад ее супруг принц Гарри вернулся в США из Лондона.