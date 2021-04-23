Этнический конфликт на севере Эфиопии спровоцировал многочисленные протесты

Аддис-Абеба, 23 апреля. Ситуация на севере Эфиопии остается чрезвычайно сложной. Регион Амхара захлестнули вооруженные конфликты и мирные протесты.

Уже пятый день в городах этой части страны продолжаются демонстрации. Их участники не проявляют агрессию, но выходят на улицы с требованием остановить столкновения между народностями оромо и амхара.

За последнюю неделю межплеменной конфликт, который назревал давно, обострился до катастрофического уровня. Его жертвами стали уже несколько сотен гражданских. Ранее власти страны объявили в регионе режим чрезвычайного положения, однако он мало повлиял на решение проблемы.

Мирное население беспокоится за свои жизни, в связи с чем требует, чтобы правительство обеспечило их безопасность и остановило бои между народностями. Оромо остается самой крупной этнической группой в Эфиопии, а амхара — вторая по численности.

Представители племен живут в регионах, которые граничат друг с другом. Ситуация накалялась в течение нескольких месяцев. Убийство имама, происходящего из оромо, возле мечети в марте этого года спровоцировало вооруженное столкновение между этническими группами.