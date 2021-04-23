Кевин Спейси снова оказался в центре скандала из-за домогательств

Лос-Анджелес, 23 апреля. Голливудского актера Кевина Спейси снова обвинили в приставаниях к коллегам по сериалу «Карточный домик» режиссера Дэвида Финчера.

Звезда фильмов «Красота по-американски» и «Семь» в настоящий момент судится со студией Media Rights Capital. Компания подала иск о возмещении убытков, заявив, что поведение Спейси негативно отразилось на рейтингах «Карточного домика», сообщает The Hollywood Reporter. В свою очередь, актер подал встречный иск. Он требует от бывших работодателей вернуть ему деньги.

Спейси снова оказался в центре скандала из-за приставаний к работникам на съемочной площадке. Во время судебных слушаний по иску Media Rights Capital несколько свидетелей рассказали, что актер вел себя «как настоящий хищник». По их словам, он трогал помощника продюсера и приставал к молодому артисту. Свидетели утверждали, что звезда Голливуда якобы хотел провести с ним время в своем номере.

Карьера Кевина Спейси впервые оказалась под ударом после того, как Энтони Рэпп («Богема», «Звездный путь: Дискавери») заявил, что в начале семидесятых актер хотел его соблазнить. На тот момент артисту было всего 14 лет. После этого заявления на Спейси обрушилась волна негатива, многие коллеги от него отвернулись. Однако прокуратура сняла все обвинения с артиста. Другое дело против голливудской звезды тоже закрыли.