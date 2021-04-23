Модель Анастасия Шубская восхитила поклонников фигурой на пляжном фото

Майами, 23 апреля. Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась в Instagram снимком из солнечного американского города Майами в штате Флорида.

Модель Анастасия Шубская — мать двоих сыновей от известного спортсмена. Она следит за своей фигурой, придерживаясь правильного питания, и ходит в спортивный зал. Сейчас дочь покойной актрисы Веры Глаголевой вместе с семьей отдыхает в США. Она много времени проводит на пляже, нежась под теплыми лучами солнца.

Поклонники удивляются, как после двух родов 27-летней Шубской удалось сохранить осиную талию и стройные ноги. Идеальная фигура супруги Овечкина на фото восхитила фолловеров. «Поделитесь секретами своего супертела», — попросила пользовательница. «Двое детей, а так и не скажешь, что рожала», — добавил фолловер. «Анастасия, выглядишь как девушка незамужняя. У тебя очень красивая фигура и плоский живот», — заметила поклонница.

Шубская стала законной супругой звезды НХЛ Александра Овечкина в 2016 году. Она подарила любимому мужу сыновей Сергея и Илью. Поскольку Александр играет в американском хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз», Анастасии вместе с наследниками приходится проводить большую часть года в США.