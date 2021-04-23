Путин официально объявил дни между майскими праздниками нерабочими

Москва, 23 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками в этом году будут выходными.

Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Российский лидер согласился на эту меру после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне COVID-19.

«Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — заявил Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, кого коснутся длинные майские выходные. Некоторые госслужащие все же будут работать с 4 по 7 мая.