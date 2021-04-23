Судан предупредил об обострении ситуации после отказа Эфиопии от переговоров по Хидасэ

Хартум, 23 апреля. Эфиопия отклонила приглашение Судана провести встречу на уровне министров трех стран по вопросу урегулирования конфликта вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле.

«Неспособность достичь соглашения с Аддис-Абебой заставит Хартум обратиться в Совет Безопасности ООН», — передает канал Al Hadath слова министра ирригации и водных ресурсов Судана Ясира Аббаса.

Он предупредил об «обострении ситуации в регионе из-за непримиримости Эфиопии по поводу плотины», отметив, что первое заполнение плотины заставило Судан усомниться в намерениях Эфиопии.

«Мы разработали планы и сценарии на случай второго заполнения плотины «Возрождение» без предупреждения», — добавил Ясир Аббас.

По его словам, второе заполнение, которое Эфиопия намерена осуществить в одностороннем порядке в июле, создаст угрозу безопасности водных сооружений и всей экономической деятельности на берегах Нила.

Днем ранее Ясир Аббас обсудил с послом Европейского союза в Хартуме Робертом ван ден Доолом тупиковые переговоры по строительству плотины «Возрождение», а также препятствия, стоящие на пути их возобновления и достижения удовлетворительного решения для трех сторон. Министр призвал ЕС поддержать позицию Судана, призывающего к укреплению механизма переговоров и расширению круга посредников. Он также попросил убедить стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Об этом сообщило в официальном заявлении Министерство ирригации и водных ресурсов страны.

Эфиопия предложила провести заседание Ассамблеи Африканского союза после того, как на прошлой неделе в Конго очередные переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик.