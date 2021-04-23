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Судан предупредил об обострении ситуации после отказа Эфиопии от переговоров по Хидасэ

Весь мир
Судан предупредил об обострении ситуации после отказа Эфиопии от переговоров по Хидасэ
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 23 апреля. Эфиопия отклонила приглашение Судана провести встречу на уровне министров трех стран по вопросу урегулирования конфликта вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле.

«Неспособность достичь соглашения с Аддис-Абебой заставит Хартум обратиться в Совет Безопасности ООН», — передает канал Al Hadath слова министра ирригации и водных ресурсов Судана Ясира Аббаса.

Он предупредил об «обострении ситуации в регионе из-за непримиримости Эфиопии по поводу плотины», отметив, что первое заполнение плотины заставило Судан усомниться в намерениях Эфиопии.

«Мы разработали планы и сценарии на случай второго заполнения плотины «Возрождение» без предупреждения», — добавил Ясир Аббас.

По его словам, второе заполнение, которое Эфиопия намерена осуществить в одностороннем порядке в июле, создаст угрозу безопасности водных сооружений и всей экономической деятельности на берегах Нила.

Днем ранее Ясир Аббас обсудил с послом Европейского союза в Хартуме Робертом ван ден Доолом тупиковые переговоры по строительству плотины «Возрождение», а также препятствия, стоящие на пути их возобновления и достижения удовлетворительного решения для трех сторон. Министр призвал ЕС поддержать позицию Судана, призывающего к укреплению механизма переговоров и расширению круга посредников. Он также попросил убедить стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Об этом сообщило в официальном заявлении Министерство ирригации и водных ресурсов страны.

Эфиопия предложила провести заседание Ассамблеи Африканского союза после того, как на прошлой неделе в Конго очередные переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик.

плотина эфиопия судан
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