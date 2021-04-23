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Роза Сябитова обвинила Макееву в пиаре на личной жизни

Шоу-бизнес
Роза Сябитова обвинила Макееву в пиаре на личной жизни
Фото из личного архива Розы Сябитовой

Москва, 23 апреля. Главная сваха страны Роза Сябитова считает, что актрису Анастасию Макееву, которая пытается построить свою личную жизнь на чужом горе, ожидает печальная участь.

Ведущая программы «Давай поженимся» эмоционально высказалась о «любовном треугольнике», в котором участвуют Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена Светлана. Год назад актриса закрутила роман с предпринимателем Романом Мальковым.

Ради звезды театра и кино мужчина оставил четырех детей и законную супругу. Мальков даже сделал актрисе предложение руки и сердца, несмотря на то, что официально еще был женат. Со Светланой он развелся только 12 апреля этого года.

Роза Сябитова обвинила Макееву в пиаре на личной жизни. Сваха уверена, что артистка будет страдать из-за своего стремления вынесли всю грязь на публику, ведь она даже не постыдилась втянуть в скандал детей.

«Бремя вины, нравственной и социальной, будет лежать на трех взрослых людях, которые в свои разборки втянули еще и детей!» — заявила Сябитова на своей странице в Instagram.

По словам телесвахи, Анастасии Макеевой, которая «танком проехалась» по чужой жизни, счастья ждать не стоит. Если мужчина изменил один раз, то велика вероятность, что он поступит так вновь, считает Сябитова. Она призналась, что наблюдала за карьерой Макеевой и всегда считала ее талантливой. Однако этот любовный скандал, который она сама устроила, выйдет ей боком.

А вот сама Макеева не считает себя разлучницей. Актриса заявила, что с удовольствием примет бывшую супругу своего нового бойфренда в гости и даже специально организует для нее культурную программу.

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