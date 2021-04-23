ФРГ сможет достроить «Северный поток — 2» ценой больших потерь

Берлин, 23 апреля. Жесткая позиция Вашингтона в отношении «СП-2» заставит Германию найти компромиссы. Это чревато большими внешнеполитическими потерями.

Такое мнение выразил Николаус Долль в интервью немецкой газете Die Welt. Чтобы, с одной стороны, не выплачивать многомиллиардные неустойки, и с другой стороны, сохранить с США отношения, Берлину нужен «план Б». Так, в последнее время звучит идея от немецких аналитиков заморозить строительство газопровода.

«Нам нужно решение, которое позволило бы сохранить лицо всем сторонам. Мораторий мог бы стать таким решением», — заявил ранее депутат бундестага от партии ХДС Родерих Кизеветтер.

Другой вариант — продолжить строительство, но не запускать газопровод. Несмотря на шаткое положение правительства ФРГ, немцы недовольны грубым вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны. Они не считают, что концентрация усилий на «СП-2» для давления на Кремль — хорошая идея.

Сейчас Белый дом намерен любимыми способами остановить строительство газопровода. В случае успеха проекта Украина и Польша останутся без денег, а Германия и Россия улучшат отношения.

Строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» будут закончены в текущем году. Такую оценку высказал вице-премьер России Александр Новак.