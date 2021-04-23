Рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,09% к закрытию сессии

Москва, 23 апреля. Российский рынок акций закрылся в эту пятницу разнонаправленно. Его снижение по индексу Мосбиржи оказалось символическим.

Рынок акций опустился по индексу Московской биржи, тогда как рубль начал укрепление по отношению к американской валюте.

Рублевый индекс на момент закрытия сессии опустился на 0,09% и зафиксировался на уровне 3597,17 пункта. В это же время долларовый индекс РТС продемонстрировал подъем на 0,67% до показателя в 1511,85 пункта. За этот промежуток валюта США потеряла 36 копеек, курс составил 75,06 рубля за доллар.

За утро пятницы, 23 апреля, индекс Мосбиржи опустился на 0,14%. РТС вырос на 0,41%. За всю неделю индекс Московской биржи стал ниже на незначительные 0,04%. РТС поднялся на 0,99%.

Мосбиржа ранее заявляла о желании бороться с недобросовестными практиками на торгах.