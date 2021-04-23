Госдума предложила ужесточить наказание за незаконный сбыт оружия и боеприпасов

Москва, 23 апреля. Законопроект об ужесточении законодательства в отношении преступников, занимающихся незаконным оборотом оружия, обсуждают в Госдуме. Нарушителям может грозить 20 лет колонии.

Изменения в УК РФ планируют ввести в отношении торговцев оружием. Если законопроект будет принят, то преступление будет квалифицироваться как тяжкое и грозить злоумышленникам значительным тюремным сроком.

Отдельной статьей станет сбыт крупнокалиберного огнестрела. Использование интернета как ресурса для распространения боевого оружия будет отягчающим элементом следствия.

«Законопроектом предлагается уточнить часть вторую статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия», — сообщается в пояснительном сообщении.

Распространение пневматики с энергией выстрела более 7,5 Дж тоже станет ограничено. Будет предусмотрена уголовная ответственность за деяния подобного рода.

Депутаты Госдумы пожертвуют отпусками, чтобы реализовать наставления Путина, сообщает ФАН.