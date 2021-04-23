Алекса похвасталась стройными формами через восемь дней после родов

Москва, 23 апреля. Певица Александра Чвикова, более известная как Алекса, похвасталась фигурой через неделю после родов и восхитила поклонников стройными формами.

Знаменитость недавно стала мамой в первый раз. У Алексы и ее возлюбленного, звездного тренера по фитнесу Вячеслава Дайчева, родилась дочь Адриану. Через шесть дней после родов певица поделилась свежим снимком своей фигуры и удивила поклонников стройными формами. Звезда как будто не набрала ни грамма лишнего веса за всю беременность.

«Смотрю на себя в зеркало и благодарю за то, что занималась спортом до беременности. Честно, я даже не думала, что уже после восемь дней от даты родов тело может так хорошо выглядеть.», — подписала она фото.

Хейтеры оказались не в восторге. Многие написали, что в скором будущем певица обязательно наберет свои лишние килограммы.

«К спорту это не имеет никакого отношения, генетика и индивидуальная физиология!»; «Рано радуетесь. Я тоже после родов первый месяц была стройной. Потом после 3 мес поправилась»; «Тело через неделю выглядит отлично, но вот через месяц ты начинаешь быть в шоке, куда все ползет!» — написали в комментариях.

Звезда «Фабрики звезд» тайно вышла замуж за отца своей дочери. Медовый месяц влюбленные отметят уже после того, как врачи разрешат им перелеты с ребенком.