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Матвеичев рассказал о безответной любви украинских президентов к Джо Байдену

Политика
Матвеичев рассказал о безответной любви украинских президентов к Джо Байдену
pixabay.com

Москва, 23 апреля. Концентрация негатива вокруг Донбасса началась непосредственно с инаугурации президента США Джо Байдена, считает политолог Олег Матвеичев.

Эксперт пояснил, что работа на бывшего президента США Дональда Трампа обернулась для украинского лидера Владимира Зеленского большими проблемами. Матвеичев в интервью отметил, что в администрации Киева объяснили, как страна должна проявлять безответную любовь к Вашингтону. Для этого Зеленскому предложили стать эффективнее своего предшественника Петра Порошенко.

«То есть если Порошенко просто чистил сапоги американцам, то Зеленский должен их лизать, он должен работать против России, поддерживать националистические движения и т.д.» — считает собеседник издания.

Именно поэтому начались обострения вокруг Донбасса. В дело даже вступили отъявленные головорезы, от «помощи» которых Порошенко отказывался. Также тут прослеживается связь введения санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука.

Зеленский должен был добиться ухудшения ситуации в ДНР, чтобы повлиять на Байдена. Тогда американский политик пошел бы на диалог. Президент США испугался, что украинский лидер может спровоцировать войну, и дал ему некоторые рекомендации, считает эксперт.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин ранее заявил, что Зеленский сможет восстановить отношения с Россией и достигнуть мира в Донбассе, если поедет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

украина донбасс зеленский
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