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Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца

Армия
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Вашингтон, 23 апреля. Турция столкнулась с неожиданными проблемами после покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», считают американские аналитики.

Анкара еще несколько лет назад планировала приобрести ЗРК российского производства и заполучить американские стелс-истребители пятого поколения F-35. Однако Вашингтон исключил своего же союзника по НАТО из программы разработки самолета, испугавшись того, что крылатые машины будут просканированы созданными в России комплексами, после чего эта информация может попасть в Москву. Эта ситуация весьма любопытно отразилась на турецком флоте, считают эксперты американского издания Forbes, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия».

Военное руководство армии Турции намеревалось сделать F-35 палубными самолетами для нового универсального десантного корабля Anadolu, принятие на вооружение которого должно состояться в ближайшее время, отметили эксперты. По их словам, американцы отказались продавать истребитель Анкаре, чем поставили крест на судьбе Anadolu именно в виде авианесущего корабля. Авторы статьи подчеркнули, что турецкие военные попадут в неприятную ситуацию, так как у них будет авианосец без самолетов к нему.

«Anadolu в любом случае сможет прекрасно работать в качестве десантного корабля, однако без F-35 он едва ли сможет использоваться в качестве авианосца», — пишут авторы материала.

Заменой американской машине может стать турецкий самолет Hürjet, модифицированный до палубной версии, считают аналитики. Тем не менее, по их словам, военное руководство Соединенных Штатов скептически относится к подобной инициативе, утверждая, что из этого образца не получится сделать мощный палубный истребитель.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что власти США официально оповестили Анкару об исключении Турции из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35.

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