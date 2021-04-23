В оружейной столице обсудили вопросы культурного наследия тульской земли

Тула, 23 апреля. Конференция, посвященная сохранению культурного наследия, архитектурных жемчужин Тульского края, впервые состоялась в столице области. В ней приняли участие и те, кто уже много лет занимается подобными вопросами, и те, кто только планирует делать первые шаги в этой сфере.

Акцент был сделан на восстановлении старинных сельских храмов и усадеб. В частности, речь шла про дальнейшие планы по восстановлению усадьбы Давыдовых в селе Аксиньино Тульской области. Ранее ФАН писал о том, какие работы сейчас ведутся на ее территории.

Особое внимание было уделено проблеме дальнейшей судьбы здания тульской духовной семинарии. ФАН также рассказывал о том, что есть несколько вариантов возможного использования старинного здания в центре Тулы, но нет серьезных инвесторов. В первую же очередь, надо определиться с концепцией. И этот вопрос был вынесен на обсуждение.

«Сегодня были теоретические обсуждения. Каждый высказался по той или иной проблеме, с которой сталкивается. Теперь важно теорию перевести в практическую плоскость. Затронули и тему культурного добровольчества», — рассказала ФАН директор по развитию Благотворительного фонда «Белый Ирис» Наталья Внукова.

В конце мероприятия поступило предложение проводить подобные конференции на постоянной основе, ведь вопросы здесь поднимаются важные. И необходимо совместно искать пути решения вопросов, связанных с конкретными памятниками в диалоге с представителями власти, Епархии и общественников.