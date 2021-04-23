Бывший президент Чехии признался, что ему стыдно за действия Праги в отношении Москвы

Прага, 23 апреля. Поведение нынешних чешских властей лишает желания что-либо делать в республике, подчеркнул бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

Действия страны говорят о ее неспособности иметь «осмысленную внешнюю политику», приводят слова экс-главы республики местные СМИ. Вацлав Клаус считает, что объявление персонами нон грата российских дипломатов и обвинение Москвы в причастности к взрывам во Врбетице связано со стремлением Праги заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

Политик сравнил республику с «маленькой собачкой, которая лает на большого пса». Более того, он подверг критике работу спецслужб Чехии и выразил сомнение в профессиональных качествах назначенного в среду министра иностранных дел Якуба Кулганека. Клаус считает его слишком юным.

Ранее Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, на что МИД РФ объявили 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.