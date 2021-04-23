Обвиняемый в избиениях женщин Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса

Кардифф, 23 апреля. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса, пропустит Евро-2020. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений женщинам.

Пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса на официальном сайте организации сообщила об отстранении Райана Гиггза от работы со сборной страны. Прокуратура предъявила ему обвинения в нападении на двух женщин. Инцидент произошел 1 ноября 2020 года.

Тренером сборной Уэльса на чемпионате Европы по футболу будет Роберт Пейдж. Судебное заседание по делу легенды «Манчестер Юнайтед» пройдет 28 апреля.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал решение об отстранении арбитра Михаила Вилкова. Свое мнение по этому поводу специалист озвучил в эфире канала «Татарстан-24».